Ravenna, Olimpiadi Milano-Cortina: per Ar.Co Lavori commesse per 75 milioni

Stanno per prendere il via i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Il consorzio ravennate Ar.Co. Lavori ha realizzato alcune importanti commesse legate alle Olimpiadi, per un totale complessivo di circa 75 milioni di euro.

A Cortina sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione del Padiglione “Codivilla”, afferente all’Ospedale cittadino, per 17,5 milioni. Nel Comune di Bormio, in provincia di Sondrio, Ar.Co. ha svolto i lavori di ristrutturazione degli edifici “Pentagono” e “Piastra/Pagoda”, entrambi sedi delle Olimpiadi, per un importo di oltre 7 milioni. Sempre in provincia di Sondrio, ma a Livigno, ecco la realizzazione del parcheggio interrato “Mottolino”, in località Bondi, e delle relative opere complementari: l’importo dei lavori ha superato i 32 milioni e mezzo.

Infine, all’Ospedale milanese Niguarda sono stati svolti interventi di riqualificazione del Padiglione Rossini per ampliamento dell’emergenza urgenza, per oltre 17 milioni.

“Abbiamo creato un sistema integrato proattivo – sottolinea il direttore generale Emiliano Battistini - dotato della capacità di prevedere e di affrontare con dinamismo i cambiamenti del mercato, coniugando al tempo stesso valori storici come la solidarietà e la mutualità con fattori più chiaramente di stampo imprenditoriale”.