Ravenna, ok all’abbattimento di oltre 3mila daini. Polemiche in Regione: “Una strage”

E’ del 29 luglio la delibera della Giunta regionale che approva il nuovo Piano di prelievo del daino per la stagione venatoria 2024-2025, autorizzando l’abbattimento di 3.435 esemplari. Il provvedimento, presentato come necessario per il controllo della popolazione di questi ungulati, riapre un fronte critico in realtà mai del tutto superato negli ultimi anni. Tuona infatti la consigliera Giulia Gibertoni (Misto), che lo definisce «un ritorno alla preistoria».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola