Ravenna, occupazione e stipendi in calo: dati sotto la media in provincia

Retribuzioni più basse della media, occupazione in calo e un quadro macroeconomico in cui crescono le ore di Cassa Integrazione. Non è dei più rosei il rapporto Ires presentato durante l’assemblea generale della Cgil per il territorio provinciale di Ravenna. I dati sono riferiti al 2023, anno dell’alluvione, e il confronto con il periodo pre Covid è per molti versi molto negativo per il Ravennate. Secondo alcuni report della Regione, tuttavia, il 2024 avrebbe migliorato i dati analizzati in questa sede dal centro studi.

