Ravenna, occupazione all’Itis, gli studenti: “Ripareremo l’infrastruttura, facendo i lavori che spetterebbero all’Ufficio Scolastico Provinciale”

Occupazione all’Itis “Nullo Baldini” di Ravenna. “L’occupazione - scrivono gli studenti in una nota - è per noi sia un’opportunità per riparare l’infrastruttura (ripareremo nel giro di pochi giorni i problemi materialmente risolvibili, seppure dovrebbe occuparsene l’Ufficio Scolastico Provinciale), sia per rafforzare la comunità studentesca, dimostrando l’efficacia dell’occupazione come mezzo risolutivo dei problemi. Ci stanno già dimostrando gli studenti in Francia e Spagna come bloccare tutto sia ciò che la nostra generazione è chiamata a fare, e proprio con l’obiettivo di fare come la Francia partecipiamo allo tsunami di occupazioni, unendoci alle scuole che già hanno iniziato ad occupare sul suolo nazionale”.