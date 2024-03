Ravenna, occhio alle multe: nuovi impianti di videosorveglianza con lettura targhe, ecco le vie interessate nel forese

In una nota, il Comune di Ravenna annuncia che a partire da lunedì 18 marzo inizieranno i lavori per l’installazione dei nuovi impianti di videosorveglianza con lettura delle targhe in alcune località del forese. Il progetto, dal valore complessivo di 915mila euro, prevede l’installazione di 20 varchi complessivi, dotati ciascuno di telecamere lettura targhe (Ocr, Optical character recognition/riconoscimento ottico dei caratteri) installate su entrambe le corsie di marcia e di telecamera di videosorveglianza multiottica composta da 4 obiettivi varifocali che consentono di ottenere una ripresa panoramica e di contesto della zona, su area pubblica. “Si tratta di un progetto che va incontro alle sollecitazioni dei cittadini nell’ottica di sviluppo delle politiche di sicurezza - afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – con questo nuovo intervento si va ad implementare un sistema già esistente, così da garantire una copertura piena ed uniforme su un territorio così esteso come quello del comune di Ravenna”.

Le vie interessate

Il nuovo intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe coinvolge le seguenti aree del territorio comunale:

via Ravegnana, Coccolia

via Gambellara, San Pietro in Vincoli

via Del Sale/via Casimpane, San Zaccaria

via Dismano, Casemurate

via Ponte Della Vecchia, Castiglione di Ravenna

via Cella, Carraie

via Dismano, Osteria

via Camillo Torres, Guarniera

via Romea Sud/via Sila, Savio

viale Dei Lombardi, Savio

via S. Alberto, Sant’Antonio

via Reale, Mezzano

via Reale, Glorie di Mezzano (lato Ravenna)

via Piangipane, Piangipane

via Santerno Ammonite, Ammonite

via Reale – Camerlona

via Basilica, Savarna

via Mandriole, Mandriole

via Romea Nord/via Bellocchio, Primaro

via Spallazzi – Rotonda Del Garbino, Casalborsetti