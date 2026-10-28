Ravenna, nuovo successo per la raccolta di materiale scolastico: aiutate 216 famiglie

A Ravenna si conferma un successo, per il 14° anno consecutivo del progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e Volontariato. L’iniziativa, incentrata sulla raccolta di materiale scolastico per sostenere il percorso educativo dei bambini e delle bambine, ha registrato anche quest’anno un bilancio estremamente positivo.

Grazie all’impegno dei volontari e alla generosità dei donatori è stato possibile rifornire del materiale scolastico 216 famiglie per complessivi 411 studenti dalla scuola primaria di primo e secondo grado e superiore. Come sempre, gli articoli più acquistati sono stati il maxi-quaderno, le penne, matite, gomme pennarelli e pastelli in generale.

“La solidarietà di Ravenna si conferma una risorsa fondamentale per i progetti dedicati al bene comune – dichiara l’assessora alle Politiche sociali, volontariato, politiche per le famiglie, Roberta Mazzoni –. Grazie alla sinergia tra associazioni, aziende e singoli cittadini, moltissimi studenti hanno potuto iniziare l’anno scolastico con tutto il necessario. Garantire il diritto allo studio significa, prima di tutto, non lasciare indietro nessuno e permettere a ogni bambino e bambina di sedersi al banco con gli stessi strumenti. Questo progetto si chiude con un bilancio positivo che va oltre i numeri: testimonia il grande cuore e il profondo senso di comunità della nostra città. Fare rete in questo modo ci permette di trasformare la generosità in una risposta concreta e organizzata. Un vivo ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato”.

Sono state raccolte anche offerte in denaro per un totale di circa 9.500 euro spesi per integrare il materiale che veniva a mancare nel corso della distribuzione e per l’acquisto degli articoli più costosi: zaini, diari, compassi, eccetera.

Le offerte sono pervenute dalle donazioni: 110 euro da donazioni private; 917,73 euro offerta libera dal concerto di Capodanno; 500 euro contributo Punto d’Incontro; 500 euro TCR (Terminal Container Ravenna); 1.800 euro Lions club Ravenna Bisanzio, Lions club Ravenna Romagna Padusa e Lions club Ravenna Dante Alighieri; 600 euro BCC; 1.000 euro CICLAT Trasporti; 300 euro Associazione Ravenna Belarus, 1.500 euro Ravenna Civitas Cruise Port a cui si aggiunge un contributo di 2.000 euro del Comune di Ravenna. Infine il sindacato Cgil ha contribuito provvedendo all’acquisto di materiale per un valore di 250 euro.