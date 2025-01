Ravenna, nuovo rincaro per il Palasport: i lavori arrivano a circa 24 milioni

Un altro rincaro per il nuovo Palazzetto dello Sport, con il costo totale dell’opera che arriva a quasi 24 milioni di euro. Il nuovo quadro economico ammonta più precisamente a 23,944 milioni di euro. L’aumento è stato approvato dalla giunta a fine anno. Non si tratta, come accaduto in passato, di un adeguamento dei prezzi ai rincari, ma di una variante progettuale. Sono necessari lavori di carpenteria non previsti inizialmente e lo spostamento dell’impianto geotermico direttamente nel terreno sottostante le fondamenta. Ad inizio ottobre, un atto dirigenziale del Comune aveva sancito l’ultimo aumento dei costi del palazzetto, che erano arrivati a 22,944 milioni. La giunta ha deciso quindi di aggiungere esattamente un milione in seguito alla variante, dato che l’importo dei nuovi lavori - Iva compresa - ammonta a 981 mila euro. L’importo iniziale del progetto del nuovo palazzetto, che si sta costruendo vicino al Pala De André, era di 15,5 milioni di euro.