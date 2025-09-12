Ravenna. Nuovo raid vandalico, danneggiate 10 automobili

Un nuovo episodio di vandalismo ha colpito la città di Ravenna, dove ignoti malviventi hanno preso di mira 10 automobili parcheggiate in un piazzale di via Pag. Le vetture, molte delle quali erano in attesa di riparazione, sono state danneggiate con la stessa tecnica utilizzata in precedenti episodi criminosi.

I vandali hanno utilizzato un martellino per spaccare i finestrini delle auto, con l’obiettivo di introdursi all’interno dei veicoli per sottrarre oggetti di valore. Si tratta di un modus operandi già visto in città: lo scorso anno, infatti, un episodio simile aveva interessato via Travaglini, dove furono colpite ben 16 automobili con la medesima tecnica.

L’episodio conferma la presenza di una strategia criminale ricorrente nel territorio ravennate, che prende di mira specificamente veicoli parcheggiati in aree isolate o poco sorvegliate. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo nuovo raid vandalico.

I proprietari delle vetture danneggiate dovranno ora fare i conti non solo con i danni ai finestrini, ma anche con l’eventuale sottrazione di beni personali lasciati all’interno dei veicoli. (foto Massimo Fiorentini)