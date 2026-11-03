Ravenna, nuovo look per la sicurezza del sottopasso di piazza Farini

Ravenna
  • 03 novembre 2026
Il presidente della Regione Michele De Pascale con il sindaco Alessandro Barattoni
Il presidente della Regione Michele De Pascale con il sindaco Alessandro Barattoni

Ravenna rafforza le azioni per la sicurezza dei propri spazi urbani con un nuovo progetto di prevenzione integrata al centro dell’Accordo di programma approvato dalla Regione Emilia-Romagna insieme al Comune. Tra interventi infrastrutturali e attività sul campo, l’investimento complessivo ammonta a 307.500 euro, di cui 246mila stanziati dalla Regione e 61.500 dal Comune, e interesserà in particolare l’area antistante lo studentato e del sottopasso di collegamento con la stazione delle autolinee, nel centro storico cittadino.

“Il messaggio è chiaro - sottolinea il sindaco Alessandro Barattoni - nel quartiere Farini siamo presenti, con i progetti di riqualificazione, con le forze dell’ordine, con i servizi sociali, ognuno per la parte che gli compete. Voglio ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro quotidiano, frutto di una collaborazione interforze coordinata da Prefettura e Questura, che vede impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. E ringrazio Villaggio Globale, che presidia la zona ogni giorno con iniziative di integrazione. Oltre ai controlli, che continueranno, crediamo che un’area migliori solo se ne migliorano le condizioni strutturali e sociali. In questo senso sono fondamentali i fondi messi a disposizione dalla Regione, che ci permetteranno di rendere la zona più fruibile e vivibile. Andiamo avanti con determinazione, ascoltando la città e senza lasciare indietro nessuno”.

Nuovo look per il sottopasso

Migliorare la vivibilità e la sicurezza cittadina, con particolare attenzione all’area del centro storico in prossimità delle piazze Luigi Carlo Farini e Aldo Moro, e nel sottopasso di collegamento tra la stazione ferroviaria e quella delle autolinee, nell’area dei Giardini Speyer. Per raggiungere quest’obiettivo si procederà alla rimozione e al rifacimento integrale della pavimentazione del sottopasso, in modo da creare un percorso accessibile per persone ipovedenti. Verrà potenziata l’illuminazione dell’intero sottopasso tramite il posizionamento di apparecchi Led di ultima generazione, così da migliorare la percezione visiva e il comfort ambientale, e saranno installate telecamere all’interno degli ascensori per contrastare vandalismi e frequentazioni illecite. Verranno rafforzate, parallelamente, le azioni di prevenzione sociale mediante la promozione di iniziative culturali, educative e di aggregazione sociale nelle aree riqualificate, insieme al potenziamento dell’attività dell’Unità di strada dedicata a interventi di riduzione del danno e di recupero sociale. Sarà assicurato, infine, sostegno al presidio territoriale attraverso le organizzazioni di volontariato, con il supporto di attività di ascolto, informazione, indicazione dei siti turistici e segnalazione alla Polizia locale delle criticità riscontrate.

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