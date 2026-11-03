Ravenna, nuovo look per la sicurezza del sottopasso di piazza Farini

Ravenna rafforza le azioni per la sicurezza dei propri spazi urbani con un nuovo progetto di prevenzione integrata al centro dell’Accordo di programma approvato dalla Regione Emilia-Romagna insieme al Comune. Tra interventi infrastrutturali e attività sul campo, l’investimento complessivo ammonta a 307.500 euro, di cui 246mila stanziati dalla Regione e 61.500 dal Comune, e interesserà in particolare l’area antistante lo studentato e del sottopasso di collegamento con la stazione delle autolinee, nel centro storico cittadino.

“Il messaggio è chiaro - sottolinea il sindaco Alessandro Barattoni - nel quartiere Farini siamo presenti, con i progetti di riqualificazione, con le forze dell’ordine, con i servizi sociali, ognuno per la parte che gli compete. Voglio ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro quotidiano, frutto di una collaborazione interforze coordinata da Prefettura e Questura, che vede impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. E ringrazio Villaggio Globale, che presidia la zona ogni giorno con iniziative di integrazione. Oltre ai controlli, che continueranno, crediamo che un’area migliori solo se ne migliorano le condizioni strutturali e sociali. In questo senso sono fondamentali i fondi messi a disposizione dalla Regione, che ci permetteranno di rendere la zona più fruibile e vivibile. Andiamo avanti con determinazione, ascoltando la città e senza lasciare indietro nessuno”.