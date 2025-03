Ravenna, nuovo cavalcavia di via Stradone, cambia la viabilità sulla Classicana mercoledì 19 e giovedì 20 marzo

Durante la modifica alla circolazione, necessaria per consentire lo svolgimento delle attività di varo del nuovo impalcato, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale come di seguito specificato.

I mezzi leggeri che viaggiano in direzione Porto saranno deviati con uscito allo svincolo di Montebello (km 220,550), mentre quelli che transitano in direzione Classe verranno deviati con uscita allo svincolo di via Staggi/Canale Molinetto (km 223,550).

I mezzi pesanti che percorrono la SS67 da e per il porto di Ravenna invece, proseguiranno lungo la SS16 in direzione Ferrara fino allo svincolo con la SS 309dir che percorreranno in direzione Venezia fino al km 0,500, dove imboccheranno l’uscita in direzione “Porto” per procedere su via Romea Nord e successivamente fino alla rotonda Montecarlo per imboccare via della Chimica, proseguendo poi su via Attilio Monti fino alla rotonda Finlandia; da qui proseguiranno per via Trieste fino ad imboccare la SS67.

A seguito del varo e delle ulteriori opere di completamento (realizzazione della sovrastruttura stradale, delle barriere, degli impianti, della segnaletica e delle finiture) sarà possibile procedere alla riapertura al traffico della statale alla fine del mese di aprile.