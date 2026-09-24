Ravenna, nuovi impianti di illuminazione nel forese: ecco le zone interessate

Nel territorio di Ravenna partiranno alla fine della prossima settimana i lavori per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel forese. L’intervento ha un valore di 300mila euro e verrà effettuato in più fasi.

Gli interventi previsti rientrano nella pianificazione dello sviluppo dell’illuminazione pubblica definita dal Piano regolatore dell’illuminazione comunale, che ha individuato alcune situazioni di criticità illuminotecniche e tengono conto anche delle segnalazioni pervenute dai Consigli territoriali.

La prima fase dei lavori interesserà vicolo San Sebastiano a Ravenna, dove si procederà all’attivazione del contatore a servizio del nuovo impianto di illuminazione pubblica. Successivamente le stesse lavorazioni, ovvero le opere propedeutiche all’attivazione dei nuovi contatori di energia, riguarderanno via Bendazza negli incroci con le vie Eridania, Alberete, Ca’ Bosco e via Canalazzo negli incroci con le vie Alberete e Ca’ Bosco.

Completata questa prima serie di interventi, i lavori torneranno a vicolo San Sebastiano, dove verranno eseguite le opere edili necessarie alla realizzazione del nuovo impianto.

Successivamente, le opere edili proseguiranno negli altri punti interessati dall’intervento in particolare: via Romea sud a Classe, nel tratto tra via Bosca il civico 260; via Bendazza negli incroci con le vie Eridania, Alberete, Ca’ Bosco; via Canalazzo negli incroci con le vie Alberete e Ca’ Bosco; via Pugliese a Roncalceci, dal civico 30 al ponte sullo scolo Lama, dove verrà realizzato anche un impianto lampeggiante; via Roncalceci e via Ramona a Pilastro dove sarà realizzato un impianto lampeggiante di preavviso per le curve pericolose.

A conclusione delle opere edili, si procederà infine con la posa dei nuovi pali della pubblica illuminazione.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – diamo seguito alle esigenze raccolte negli anni dai Consigli territoriali, intervenendo su alcuni incroci e tratti stradali del forese. L’obiettivo è migliorare l’illuminazione e aumentare la sicurezza, sia stradale che urbana. È un impegno concreto dell’Amministrazione che intendiamo proseguire anche nei prossimi anni, destinando risorse in bilancio comunale e continuando ad ascoltare le esigenze dei vari consigli territoriali”.