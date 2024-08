Ravenna. Nuovi autovelox lungo via Bonifica

Nuovi autovelox fissi in arrivo per risolvere il problema velocità lungo via Bonifica. E’ quanto si deduce dalla risposta che l’assessore alla viabilità Gianandrea Baroncini inoltra ai residenti della strada che collega l’abitato di Porto Fuori a Lido Adriano, le cui preoccupazioni sono finite nei giorni scorsi nel question time presentato dal capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi.

Il problema nasce dalla nuova conformazione della strada, la cui larghezza è stata recentemente portata da 5 a 7,5 metri, realizzando a lato una pista ciclabile di 2,5 metri. L’intervento, pur necessario, ha creato un rettilineo, così come evidenziato pubblicamente da Alessandro Zampiga, giovane componente del Comitato operativo di Lista per Ravenna. La conseguenza è che il limite dei 50 chilometri orari non viene quasi mai rispettato e tra i veicoli non mancano i sorpassi azzardati.