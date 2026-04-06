Ravenna, nuova spaccata a Raflò delle sorelle Liverani: “Città che non permette più di fare impresa”

RAVENNA. Ennesima spaccata nella gastronomia “Raflò” in via Maggiore, gestita da Claudia e Romina Liverani, sorelle di Erica, vincitrice della quinta edizione di Masterchef. Per la terza volta in poco tempo il negozio è stato preso di mira dai ladri con una spaccata alla vetrata che ha provocato ingenti danni. E’ stata rotta una vetrata e sono state portate via due bottiglie di liquore. Nel giro di due anni questo è il terzo colpo subito dal negozio, l’ultimo nel febbraio scorso

«Non si tratta di una foto di due mesi fa...», hanno scritto postando una foto su Facebookle titolari del negozio, «questo è stato il nostro risveglio della mattina di Pasqua... e, vi assicuriamo, non abbiamo davvero più parole... saremo costrette a prendere ulteriori precauzioni per provare a blindare il nostro locale, con ulteriore dispendio economico, senza la certezza che potrà bastare... ma non sarà una sconfitta solo per noi: in una città che non permette più di fare impresa, circondati dall’indifferenza di continua a girarsi dall’altra parte, in realtà abbiamo perso tutti... proveremo a continuare, finché ci sarà possibile, aggrappandoci alle poche cose buone che scaturiscono da queste situazioni...»

Le sorelle Liverani ringraziano la persona che è intervenuta nel giorno di Pasqua per blindare il negozio «aveva sicuramente di meglio da fare, ma si è reso disponibile ad aiutarci a blindare l’ingresso del negozio», ma ringraziano anche «le forze dell’ordine che, intervenute prontamente, hanno potenziato i controlli in prossimità del negozio» e i clienti e amici «per la solidarietà che ci avete dimostrato... vi aspettiamo per poter ripartire, ancora una volta»...