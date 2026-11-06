Ravenna, nuova segnaletica verticale e orizzontale: ecco le vie interessate

Al a Ravenna via nella prossima settimana interventi per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale prioritaria in tutta la circonvallazione esterna alla città grazie alle risorse ottenute dalla partecipazione al bando nazionale denominato “Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria”.

“Si tratta di un intervento ampio e ramificato – sostiene l’assessore alla Viabilità Massimo Cameliani – che punta a migliorare la sicurezza, incrementare la segnaletica intelligente, ridurre o annullare il numero dei feriti negli incidenti stradali”.

Il finanziamento ottenuto ammonta a oltre 800mila euro e permetterà di risolvere carenze legate alla manutenzione e al miglioramento della cartellonistica stradale nelle intersezioni e negli attraversamenti considerati maggiormente a rischio in seguito a uno studio mirato.