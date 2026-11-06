Ravenna, nuova segnaletica verticale e orizzontale: ecco le vie interessate

Ravenna
  • 06 novembre 2026
Ravenna, nuova segnaletica verticale e orizzontale: ecco le vie interessate

Al a Ravenna via nella prossima settimana interventi per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale prioritaria in tutta la circonvallazione esterna alla città grazie alle risorse ottenute dalla partecipazione al bando nazionale denominato “Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria”.

“Si tratta di un intervento ampio e ramificato – sostiene l’assessore alla Viabilità Massimo Cameliani – che punta a migliorare la sicurezza, incrementare la segnaletica intelligente, ridurre o annullare il numero dei feriti negli incidenti stradali”.

Il finanziamento ottenuto ammonta a oltre 800mila euro e permetterà di risolvere carenze legate alla manutenzione e al miglioramento della cartellonistica stradale nelle intersezioni e negli attraversamenti considerati maggiormente a rischio in seguito a uno studio mirato.

Le strade interessate

Le strade interessate sono: i viali Enrico Mattei, Saragat, Sandro Pertini, Vincenzo Randi, Leon Battista Alberti, Galileo Galilei, Europa; le rotonde Svezia, Svizzera, Polonia, Spizuoco, Portogallo, Olanda, Lussemburgo, Croazia, Slovenia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Lettonia, Danimarca, Finlandia, Belgio, Montecarlo; le vie Fosso di Miglio, Teodora, Sant’Alberto, nel tratto compreso tra le vie Teodora e Brunelli, Brunelli, Zalamella, Cavina, Faentina nel tratto compreso tra rotonda Spagna e via Maggiore, Maggiore, Naviglio, G. Fuschini, Salvador Allende, Trieste nel tratto compreso tra le rotonde Danimarca e Finlandia, Attilio Monti, della Chimica.

La nuova segnaletica verrà montata su pannelli di colore verde, rifrangenti, per richiamare gli automobilisti a una maggiore attenzione. Secondo una ricerca dell’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) la guida distratta è infatti indicata come la maggiore causa di incidenti stradali.

La conclusione dei lavori è prevista entro l’anno.

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