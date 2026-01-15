Ravenna, nuova rottura della rete idrica nel Borgo San Rocco: si rafforza l’ipotesi di un legame col terremoto e si rischia un altro stop all’erogazione dell’acqua - Gallery

Nuova emergenza sulla rete idrica a Ravenna. Oggi una squadra di tecnici è intervenuta nel Borgo San Rocco per chiudere una copiosa perdita d’acqua causata dall’ennesima rottura di una tubazione.

L’episodio arriva a meno di 24 ore dal grave guasto registrato ieri in zona stazione, che ha lasciato gran parte della città senza acqua per tutta la notte e buona parte della mattinata.

Secondo le prime valutazioni, diventa sempre più concreta l’ipotesi che le recenti scosse di terremoto possano aver influito sulla tenuta delle condutture, già messe a dura prova dall’età della rete. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero state segnalate altre rotture anche nella zona del Mausoleo di Teodorico.

I tecnici sono al lavoro per limitare i disagi e ripristinare la normalità, ma - stando a quanto riferito da Hera al Corriere Romagna - non si esclude che si possa arrivare anche a una nuova chiusura dell’erogazione dell’acqua, l’entità del danno, infatti, non è ancora stata valutata dai tecnici il cui lavoro è stato rallentato dalle molte auto parcheggiate in zona.