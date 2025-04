Ravenna, nuova direttrice per l’ospedale: è la dottoressa Aura Brighenti

RAVENNA - Sarà la dottoressa Aura Brighenti, classe 1986, a guidare per i prossimi mesi il Santa Maria delle Croci. Si tratterà però ancora di un incarico temporaneo, in attesa che l’Ausl predisponga il bando di concorso per la direzione del nosocomio ravennate. L’incarico avrà durata di nove mesi, prorogabili.

La nomina, decisa nei giorni scorsi dall’Ausl della Romagna, arriva dopo una selezione interna ed è operativa dalla giornata di ieri. Brighenti subentra al dottor Paolo Tarlazzi, che aveva ricoperto l’incarico ad interim fino ad ora. Tarlazzi tornerà a occuparsi a tempo pieno dell’ospedale di Lugo, di cui è direttore. Da oltre due anni l’ospedale di Ravenna è retto da un medico “facente funzione”. L’ultima direttrice a pieno titolo, scelta cioè dopo un concorso pubblico, è stata la dottoressa Francesca Bravi, rimasta però in carica poco più di un anno e mezzo, dal febbraio 2021 a novembre 2022, quando ha lasciato l’incarico per assumere quello di direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna.