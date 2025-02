Ravenna, nuova direttrice amministrativa all’Ausl Romagna

RAVENNA. Fare quadrare i conti efficientando i servizi e dando impulso alla digitalizzazione. Nuovo responsabile amministrativo per l’Ausl Romagna: il direttore generale Tiziano Carradori presenta questa mattina alla stampa a Ravenna la nuova direttrice amministrativa Anna Gualandi con cui ha già collaborato per cinque anni all’azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Avrà dunque le stesse incombenze seppure su una realtà lavorativa decisamente più vasta. Intanto dimostra di avere già le idee chiare su cosa fare. “Ci aspettano sfide importanti dal punto di vista economico-finanziario”, spiega, con la Regione che fa “sempre più fatica” a sostenere il sistema sanitario. Sfide che si traducono in “economicità della gestione, raggiungimento degli obiettivi regionali sanitari e di contenimento della spesa, valorizzazione del personale senza il quale si vanificano gli investimenti”. Accanto all’attenzione all’efficientamento dei servizi Gualandi ha poi il “pallino” della digitalizzazione, “non possiamo rimanere indietro- sottolinea- anche se nel privato è più semplice”, dato che è uno “strumento sia per comunicare ai cittadini sia per efficientare il sistema”. Tra le grandi sfide ci sono anche, prosegue, l’invecchiamento della popolazione e i nuovi bisogni, la scarsezza di risorse, la grande carenza di personale. In questo periodo, ribadisce, “le competenze economico-finanziarie diventano ancora più importanti per aiutare il sistema a restare in piedi”. E se nei servizi centralizzati “siamo tra le aziende più virtuose”, occorre “analizzare i consumi farmaceutici e delle prestazioni per capire dove ci sono volumi economici che possono incidere”. Infatti, conclude Gualandi, “c’è sempre la possibilità di operare risparmi”, agendo sulle “voci di bilancio più significative anche piccoli aggiustamenti permettono grandi economicità”.