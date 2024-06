Ravenna, numeri in calo ma si attende la ripresa nel terzo trimestre

RAVENNA. Numeri in calo al porto di Ravenna, dove si attende una ripresa solo nel terzo trimestre. Nei primi 4 mesi del 2024 il porto ha movimentato 8.093.578 tonnellate, in calo del 6,7% (oltre 582.000 tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli sbarchi sono stati pari a 7.039.722 tonnellate e gli imbarchi a 1.053.856 (-6,7% e -6,6%). Il numero di toccate delle navi segna 813, quindi 26 in più (+3,2%) rispetto al 2023. Aprile ha registrato una movimentazione complessiva di 1.983.764 tonnellate, in calo del 7,9% (oltre 169.000 tonnellate in meno) rispetto allo stesso mese del 2023. Dai primi dati rilevati, per maggio si stima una movimentazione da 2,3 milioni di tonnellate (-3,2%), in attesa del possibile rimbalzo atteso per il terzo trimestre. I primi cinque mesi dovrebbero chiudersi, quindi, con quasi 10,5 milioni di tonnellate di traffico, -6%.