Ravenna, notte di paura: minorenne accoltellato in centro storico. Fermato l’aggressore, ha solo 15 anni.

Nuovo episodio di violenza a Ravenna. Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in piazza Duomo questa notte da un 15enne, fermato poco dopo dalla polizia in piazzetta Gandhi. Per fortuna le condizioni del ferito non sono gravi, la lama lo ha raggiunto solo di striscio alla schiena ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Le cause dell’aggressione sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti. Stando a quanto emerso dalle testimonianze di altri ragazzi, il 17enne ferito - di nazionalità italiana - sarebbe stato prima inseguito dall’altro minorenne (straniero e già noto alle forze dell’Ordine) e poi colpito. Quest’ultimo è poi scappato, ma dopo meno di un’ora è stato rintracciato dalla polizia grazie alla descrizione fornita dai testimoni. Una volta fermato il minorenne ha detto di sentirsi male e per questo è stato portato via a bordo di un’ambulanza.