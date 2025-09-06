Ravenna, Notte d’Oro 2025: con i PanPers e Andrea Vasumi

Sabato 18 ottobre, in occasione della Notte d’Oro di Ravenna, piazza del Popolo sarà animata da una serata all’insegna della comicità. A partire dalle 21, saliranno sul palco i PanPers e Andrea Vasumi, protagonisti di una serata che unisce leggerezza e ironia alla riflessione sui temi della contemporaneità.

“La Notte d’Oro si conferma un momento di festa e di condivisione per la città – sottolinea l’assessore a Cultura e Turismo Fabio Sbaraglia – capace di unire spettacolo, cultura e intrattenimento. Quest’anno il programma si intreccia a quello della Biennale di Mosaico Contemporaneo, offrendo a cittadini e visitatori una molteplicità di linguaggi e di registri che vanno dall’arte visiva alla comicità. Un’occasione speciale per rafforzare il legame fra tradizione e innovazione, con la volontà di rendere Ravenna un luogo dove cultura, arte e spettacolo contribuiscono a una città sempre viva e accogliente”.