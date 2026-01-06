Ravenna, nonostante la neve la Befana è arrivata dal cielo, dal mare e... sui pedali

RAVENNA - Nonostante il maltempo e la neve, l’Epifania è stata festeggiata in centro storico, sul litorale e anche nelle frazioni interne. In centro, in piazza San Francesco, si è tenuta la consueta “Befana dei vigili del fuoco” organizzata nell’ambito delle iniziative del villaggio natalizio.

A Marina di Ravenna, invece, grazie alle volontarie e ad alcune associazioni, si tiene viva la tradizione de “La Befana vien dal mare” con caramelle distribuite ai bambini che, visto il maltempo e i lavori che interessano il bacino pescherecci in queste settimane, hanno aspettato la vecchietta nella tensostruttura del Circolo Velico.

A Fosso Ghiaia invece la Befana ha sfidato la neve e il ghiaccio ed è arrivata pedalando per la gioia dei più piccoli.