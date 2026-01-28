Ravenna, non versa gli incassi delle giocate del Lotto: tabaccaio condannato

Per non avere versato i proventi delle giocate del Lotto il titolare di una tabaccheria ravennate è stato condannato a un anno e nove mesi per peculato. Le accuse risalgono al febbraio del 2022, mese in cui fu accertato il mancato pagamento da parte dell’esercente di 2.451 euro. Il commerciante, un 42enne originario di Catania ma residente a Classe (difeso dall’avvocato Stefano Dalla Valle), aveva ricevuto due avvisi nei mesi precedenti. Era stato informato un paio di mesi prima, quando cioè per le settimane contabili del 7 e del 14 dicembre non aveva trasmesso le somme derivanti dalla raccolta a Lottoitalia srl, la società concessionaria dello Stato per la riscossione dei proventi del gioco del Lotto. Le contestazioni, notificate via pec, gli intimavano di pagare rispettivamente 1.114 euro e 2.160 euro. Il tabaccaio avrebbe inizialmente provveduto a pagare parte della cifra richiesta, fermandosi tuttavia secondo l’accusa a 823 euro. Trascorso il termine di cinque giorni dal ricevimento delle mail certificate è scattata automaticamente la denuncia per peculato. Si tratta di un’accusa pesante, pur essendo tutto sommato modesto l’importo contestato. E infatti ieri l’imputato è comparso davanti al collegio penale presieduto dal giudice Piervittorio Farinella, che ha pronunciato la sentenza di condanna.