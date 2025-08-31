Ravenna. Non si ferma all’alt della Polizia, arrestato

Ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un normale controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno notato un’automobile che, alla vista delle forze dell’ordine, ha improvvisamente invertito la marcia per fuggire. Gli operatori hanno immediatamente attivato i segnali luminosi e acustici intimando l’alt al conducente, il quale però ha continuato la fuga ad alta velocità. La corsa si è conclusa solo quando il veicolo è rimasto bloccato tra le panchine del marciapiede.

L’uomo, che aveva già precedenti penali per violazioni del codice stradale, si trovava in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcol. Dopo i dovuti accertamenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di ieri il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e, considerata la particolare pericolosità del soggetto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.