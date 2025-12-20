Ravenna, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge: clandestino arrestato ed espulso

RAVENNA. Martedì sera i carabinieri della stazione di Lido Adriano, mentre erano intenti ad effettuare dei controlli alla circolazione stradale, hanno arrestato un 34enne di origini straniere per resistenza a Pubblico Ufficiale e violazioni al Testo Unico dell’Immigrazione.

Il tutto è iniziato quando la pattuglia, alle porte della località balneare, durante un normale controllo alla circolazione stradale, ha intimato l’alt a un’autovettura il cui conducente in un primo momento sembrava fermarsi ma poi, improvvisamente, ha accelerato ed è scappato via a forte velocità in direzione di Porto Fuori, effettuando sorpassi azzardati e invadendo la corsia opposta tanto da mettere in pericolo sia gli altri utenti della strada, sia i militari che nel frattempo si erano messi al suo inseguimento. I carabinieri, con non poca fatica e con l’ausilio di un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile, sono però riusciti a bloccare l’auto nell’abitato di Porto Fuori e il conducente, che poi è risultato essere un 34enne di origini straniere già conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari per reati legati al mondo degli stupefacenti e contro il patrimonio, è stato così accompagnato in caserma dove è emerso che era clandestino nel nostro paese atteso che agli inizi di dicembre è stato espulso dall’Italia dalla Questura di Caltanissetta, i cui agenti lo hanno accompagnato nel suo paese di origine. A questo punto per l’uomo è scattato l’arresto per resistenza Pubblico Ufficiale e per la violazione al Testo Unico dell’Immigrazione.

Il Giudice del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Ravenna. Nella stessa giornata i carabinieri di Lido Adriano, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della locale Questura che ha emesso un nuovo decreto di espulsione, hanno accompagnato il 34enne all’aeroporto di Bologna per essere rimpatriato nuovamente nel suo paese di origine.