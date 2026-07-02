Ravenna, “non riesco a fare benzina”, finta ricarica col bonifico fake: truffati due giovani, intercettati dai Carabinieri

Una banale scusa legata alla carta bancomat fuori uso, la richiesta di contanti per fare rifornimento e uno screenshot falso inviato su WhatsApp per simulare un bonifico immediato. È l’identikit della truffa consumata nella notte tra sabato e domenica scorsi a Ravenna ai danni di due giovani del posto, di rientro a casa dopo una serata trascorsa al mare. Una vicenda conclusasi non solo con il raggiro, ma anche con il ferimento lieve di una ragazza, e che si è chiusa con la denuncia a piede libero di due persone.