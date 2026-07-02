Ravenna, “non riesco a fare benzina”, finta ricarica col bonifico fake: truffati due giovani, intercettati dai Carabinieri

Una banale scusa legata alla carta bancomat fuori uso, la richiesta di contanti per fare rifornimento e uno screenshot falso inviato su WhatsApp per simulare un bonifico immediato. È l’identikit della truffa consumata nella notte tra sabato e domenica scorsi a Ravenna ai danni di due giovani del posto, di rientro a casa dopo una serata trascorsa al mare. Una vicenda conclusasi non solo con il raggiro, ma anche con il ferimento lieve di una ragazza , e che si è chiusa con la denuncia a piede libero di due persone.

Tutto si è svolto nel giro di pochi minuti. Uno dei giovani è stato avvicinato da un uomo che, mostrando apprensione per un presunto malfunzionamento della propria carta d’identità o del bancomat, ha chiesto del denaro contante per poter fare benzina e ripartire. Per conquistare la fiducia della vittima e apparire credibile, il truffatore ha proposto uno scambio immediato: contanti in cambio di un bonifico bancario eseguito sul momento tramite smartphone.

Tratto in inganno dall’atteggiamento rassicurante dell’uomo, il giovane ha ceduto e ha consegnato una banconota da 50 euro. Contestualmente, ha ricevuto sul proprio telefono la presunta ricevuta dell’operazione bancaria tramite messaggio. È bastato però un secondo sguardo più attento alla distinta per rendersi conto della macroscopica falsità dello screenshot.