Ravenna, noleggio abusivo di barche a vela: multa di oltre 300mila euro a società sportiva

total artículos:

artículos leídos:

numero de días disponibles:

paywall:

Usuario no logueado.

Un’associazione sportiva dilettantistica Asd del Ravennate utilizzava due imbarcazioni a vela per noleggio abusivo e per questo la guardia di Finanza l’ha multata per oltre 300.000 euro. La scoperta è stata fatta durante un controllo in mare, quando le Fiamme gialle hanno individuato un soggetto titolare di partita Iva, presidente e legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, che esercitava attività di locazione di natanti senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle disposizioni di settore. Le indagini hanno fatto emergere un’attività commerciale organizzata e continuativa, condotta sia dal trasgressore sia attraverso due entità giuridiche a lui riconducibili. L’attività veniva tra l’altro pubblicizzata su siti web e portali specializzati nel settore del charter nautico. Dai riscontri, i finanzieri sono giunti alla contestazione di 83 violazioni amministrative con altrettante sanzioni per un totale di più di 300.000 euro. “I controlli dei finanzieri della Sezione operativa navale rientrano tra i compiti assegnati alla Guardia di Finanza quale Polizia del Mare mirati alla salvaguardia dell’economia sana a favore degli operatori commerciali onesti garantendo loro la libera concorrenza e la corretta fruizione della risorsa mare”, si spiega.