Ravenna, noleggia un’auto e poi paga una falsa assicurazione in tabaccheria: “Attenti alle truffe”

Lo segnala in una nota Federconsumatori Ravenna: “Un cittadino, intenzionato a noleggiare un’autovettura , è rimasto vittima di una truffa realizzata attraverso l’utilizzo fraudolento del nome e dei servizi di una nota società di autonoleggio. La vittima, dopo aver svolto una ricerca online, si è rivolta a un sito apparentemente riconducibile a Europcar per procedere al noleggio di un’autovettura. Successivamente alla richiesta di noleggio online, il consumatore è stato contattato telefonicamente. Dall’altra parte della cornetta, ha risposto una persona che si è qualificata come dipendente della società di autonoleggio in questione. L’interlocutore, con modalità tali da apparire credibile e professionale, ha comunicato al cliente che, per poter completare il noleggio, sarebbe stato necessario corrispondere una somma aggiuntiva relativa a una presunta “assicurazione furto”.

Il falso impiegato ha quindi indicato alla vittima di effettuare il pagamento direttamente in una tabaccheria, fornendo le modalità necessarie per procedere alla transazione. Il cittadino, convinto di seguire le indicazioni di un operatore della società di autonoleggio, ha effettuato il pagamento richiesto. La truffa è stata scoperta soltanto successivamente, al momento del ritiro dell’autovettura, quando gli addetti hanno verificato che la somma versata non era in alcun modo riconducibile alla società e che nessun pagamento per una simile assicurazione era stato richiesto.

“L’episodio - sottolinea Federconsumatori - evidenzia ancora una volta i rischi legati alle truffe online, nelle quali i malviventi possono utilizzare abusivamente nomi, loghi e riferimenti di aziende realmente esistenti, realizzando siti internet o contatti telefonici apparentemente affidabili con l’obiettivo di indurre le vittime a effettuare pagamenti. Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione quando vengono richiesti pagamenti aggiuntivi o urgenti per completare una prenotazione, soprattutto qualora venga indicato di utilizzare modalità di pagamento particolari o non usuali. Prima di effettuare qualsiasi versamento è sempre opportuno verificare l’autenticità del sito e dei recapiti utilizzati, rivolgendosi direttamente alla società attraverso i canali ufficiali, senza utilizzare esclusivamente numeri di telefono o collegamenti forniti nel corso della procedura di prenotazione. In caso di dubbi o di richieste ritenute anomale, è consigliabile interrompere la procedura, non effettuare il pagamento e segnalare tempestivamente l’accaduto alle autorità competenti.

Il consumatore si può rivolgere alla Federconsumatori per un controllo (tel. 0544-244241. Email: ra.info@federconsumatori.emr.it). L’invito è dunque a mantenere alta l’attenzione, ricordando che la presenza online di un sito apparentemente professionale o la risposta di un sedicente operatore non costituiscono, da sole, garanzia dell’autenticità del servizio.