Ravenna, “no al patriarcato sul lavoro”: il flash mob in piazza VIDEO

Circa 60 persone in piazza XX Settembre questa mattina a Ravenna per il flash mob indetto da Filcams Cgil. Uno sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori del Terziario, Turismo e Servizi per denunciare le disuguaglianze di genere e le condizioni di precarietà che colpiscono in modo particolare le donne. Il flash mob vuole sensibilizzare sul tema dei diritti e dell’autodeterminazione nel lavoro e nella società delle donne.

“Questa iniziativa - spiega il sindacato - si inserisce nel percorso di mobilitazione legato alla Giornata Internazionale della Donna e punta a richiamare l’attenzione sulle disuguaglianze che persistono nel mondo del lavoro. In Italia, infatti, le donne continuano a percepire salari significativamente più bassi rispetto agli uomini e sono maggiormente esposte a forme di lavoro precario. Secondo i dati disponibili, rappresentano il 71,3% dei lavoratori dipendenti a bassa retribuzione e l’81,3% dei contratti part-time nella maggioranza assoluta dei casi non per scelta”.