Ravenna, nidi comunali: via alle iscrizioni

A partire da oggi, giovedì 14 marzo e fino a venerdì 5 aprile prossimo, sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini per l’anno scolastico 2024/2025 a Ravenna.

Le iscrizioni riguardano i bambini nati negli anni, 2022, 2023 e 2024 (nati fino al 3 aprile 2024 compreso). Per i bambini che nasceranno successivamente, sono indicate nel bando ulteriori scadenze per le iscrizioni alla voce “disposizioni specifiche relative alla graduatoria dei lattanti”.

Piattaforma on line

La domanda di iscrizione si presenta attraverso una nuova piattaforma on line, ora facilmente accessibile anche con smartphone e tablet, mediante Identità Digitale e seguendo le specifiche indicazioni riportate sul sito: https://bit.ly/nidi-ravenna-2024, secondo i termini e le modalità contenute nel bando di iscrizione dove, per ciascun nido, è indicata la tipologia delle sezioni per età dei bambini (lattanti-semidivezzi-divezzi) che si intendono attivare. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 13 marzo 2024, giorno antecedente la data di apertura del bando.

Nel bando di iscrizione sono specificati i criteri e le procedure per la formulazione delle graduatorie, oltre al costo del servizio e alla determinazione e decorrenza della retta che è calcolata in modo individualizzato e proporzionale in base alla situazione economica familiare (Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni). Le famiglie che necessitano di informazioni in lingua e supporto per effettuare l’iscrizione possono rivolgersi alla Casa delle culture in piazza Medaglie d’oro 4, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 09 alle 11 previo appuntamento telefonando al numero 0544/591876.

Uffici e appuntamenti

Coloro che non dispongono di mezzi informatici propri possono rivolgersi ai seguenti uffici presenti sul territorio, previo appuntamento: San Pietro in Vincoli, via Pistocchi 41/A, tel. 0544/485771 - 485772 (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 sabato dalle 8.30 alle 12.30); Marina di Ravenna, largo Magnavacchi 5, tel. 0544/485793 – 485791 (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 sabato dalle 8.30 alle 12.30); Mezzano, piazza della Repubblica 10, tel. 0544/485670 - 485671 (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 sabato dalle 8.30 alle 12.30); Piangipane, piazza XXII giugno 6, – tel. 0544/485750 – 485751 (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 sabato dalle 8.30 alle 12.30); Ravenna, Via Aquileia 13, tel. 0544/482323 - 482509 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30. Martedì e giovedì dalle 14 alle 17. Sabato chiuso). Ravenna, via Maggiore 120, tel. 0544/482043 - 482044 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30. Martedì e giovedì dalle 14 alle 17. Sabato chiuso); Sportello polifunzionale, viale Berlinguer 30, tel. 0544/482482 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30).

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà è attivo un servizio di help-desk che risponde, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, ai numeri telefonici 0544482394 e 0544485408 e alle e-mail inviate all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it