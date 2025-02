Ravenna, Nicola Grandi candidato sindaco di Fratelli d’Italia

RAVENNA - Nicola Grandi lascia il ruolo di capogruppo di Viva Ravenna, entra in Fratelli d’Italia e diventa ufficialmente il candidato sindaco del partito di Giorgia Meloni. Mantiene il sostegno della civica che ha contribuito a creare e ottiene la benedizione di Forza Italia, pronta a far parte dell’alleanza. Questa mattina, 24 febbraio, la presentazione a cui hanno partecipato oltre allo stesso Grandi anche Alberto Ferrero (coordinatore provinciale di Fdi) e Filippo Donati (Viva Ravenna). Il prossimo passo sarà appunto la convergenza di FI che chiedeva in sostanza che Grandi abbandonasse il profilo di candidato espressione del civismo per assumerne uno più politico.

Grandi, 55 anni, assicuratore, moderato e cattolico, sottolinea: «Essere candidato sindaco della coalizione è per me un onore». La convergenza tra FdI e Viva Ravenna si è consolidata durante le Regionali, sostenendo Elena Ugolini e Alberto Ferrero, oggi consigliere regionale.. Viva Ravenna conferma la propria presenza alle elezioni e tratta con altre realtà civiche. Grandi si prepara ora a definire il programma, puntando su sicurezza, economia e trasporti pubblici.