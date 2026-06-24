Ravenna, nessun ricorso in Cassazione, il figlio del dottor Molducci scagionato dall’accusa di omicidio

Non ci sarà un ultimo round in Cassazione per il processo sulla morte del dottor Danilo Molducci, l’ex medico di base deceduto all’età di 67 anni il 28 maggio del 2021 nella sua casa di via Violaro, a Campiano. Per il figlio del dottore, il 43enne di Castrocaro Terme Stefano Molducci, ex segretario del Pd locale, l’assoluzione dall’accusa di avere ucciso il padre somministrandogli farmaci che già assumeva in dosi massicce, è divenuta definitiva. Così come fuori discussione è - per la giustizia Italiana - la causa della morte del dottore: non si trattò cioè di un omicidio, bensì una fine “naturale”, dettata da un insieme di fattori - medicinali compresi forse - su una persona già fortemente compromessa.