Ravenna nella morsa del traffico tra ponte mobile chiuso e cantieri

Auto incolonnate, camion fermi, code che si allungano dalla Darsena fino alle principali direttrici della città. I giorni di rientro alla normalità dopo le ferie estive consegnano a Ravenna una fotografia impietosa della sua viabilità. E la chiusura del ponte mobile sul Candiano, iniziata il 1° settembre e prevista fino al 14, si fa sentire in maniera pesante.
Il problema è noto: con il ponte chiuso, una parte consistente del traffico che normalmente lo attraversa è costretta a passare dalla viabilità cittadina, concentrandosi soprattutto nella zona della Darsena. Un imbuto che, nel momento in cui aumentano di nuovo gli spostamenti quotidiani di residenti, lavoratori e mezzi diretti verso il porto, finisce inevitabilmente per mandare in sofferenza l’intero sistema.
Il ponte mobile consente infatti di raggiungere direttamente via Trieste, collegamento fondamentale non solo con il porto, ma anche con le località balneari e con le direttrici verso sud, in particolare Rimini e Cesena. La sua chiusura obbliga invece il traffico a cercare percorsi alternativi, riversandosi sulle strade cittadine.
E così ieri le difficoltà non si sono limitate alla Darsena. Da nord, in particolare da via Sant’Alberto, si sono formate lunghe code in direzione del centro e della Darsena, con ripercussioni anche sulla parte settentrionale della città. La circonvallazione San Gaetanino è stata a sua volta interessata da pesanti rallentamenti.