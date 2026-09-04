Ravenna nella morsa del traffico tra ponte mobile chiuso e cantieri

E così ieri le difficoltà non si sono limitate alla Darsena. Da nord, in particolare da via Sant’Alberto, si sono formate lunghe code in direzione del centro e della Darsena, con ripercussioni anche sulla parte settentrionale della città. La circonvallazione San Gaetanino è stata a sua volta interessata da pesanti rallentamenti.

Il ponte mobile consente infatti di raggiungere direttamente via Trieste, collegamento fondamentale non solo con il porto, ma anche con le località balneari e con le direttrici verso sud, in particolare Rimini e Cesena. La sua chiusura obbliga invece il traffico a cercare percorsi alternativi, riversandosi sulle strade cittadine.

Il problema è noto: con il ponte chiuso, una parte consistente del traffico che normalmente lo attraversa è costretta a passare dalla viabilità cittadina, concentrandosi soprattutto nella zona della Darsena. Un imbuto che, nel momento in cui aumentano di nuovo gli spostamenti quotidiani di residenti, lavoratori e mezzi diretti verso il porto, finisce inevitabilmente per mandare in sofferenza l’intero sistema.

Auto incolonnate, camion fermi, code che si allungano dalla Darsena fino alle principali direttrici della città. I giorni di rientro alla normalità dopo le ferie estive consegnano a Ravenna una fotografia impietosa della sua viabilità. E la chiusura del ponte mobile sul Candiano, iniziata il 1° settembre e prevista fino al 14, si fa sentire in maniera pesante.

Un effetto domino che si è fatto sentire anche dall’altra parte della città. A sud, le strade verso Ponte Nuovo sono state interessate da lunghe code, rendendo complicato anche uscire da Ravenna verso la E45, in direzione Cesena, e verso la Statale Adriatica, direzione Rimini. A complicare in maniera ulteriore il quadro ci sono poi i lavori di questi giorni in via Ravegnana, che rallentano il traffico diretto verso sud-ovest, quindi verso Forlì e Cesena.

Insomma, con il ponte mobile fuori gioco, Ravenna si ritrova a fare i conti con una viabilità che mostra tutte le sue fragilità. E non è un problema destinato a risolversi in pochi giorni: la chiusura è stata programmata fino al 14 settembre, proprio mentre la città torna in modo progressivo ai ritmi ordinari dopo l’estate.

L’intervento, eseguito dall’Autorità portuale, è stato definito «necessario e improrogabile» per garantire la sicurezza del transito e riguarda in particolare le rampe di accesso e i punti di collegamento tra il manto stradale e la struttura metallica. Ma il fatto che il ponte, inaugurato nel 2010 e oggi attraversato da oltre 30mila veicoli al giorno, abbia bisogno di nuovi interventi riaccende inevitabilmente il tema della fragilità del sistema viario ravennate.

Per limitare i disagi è stata sospesa la Ztl di via di Roma, nel tratto tra via Carducci e via Guaccimanni, consentendo di svoltare a sinistra da via Carducci. Per i mezzi pesanti oltre le 5 tonnellate, se autorizzati dalla Polizia locale, sono stati invece predisposti percorsi alternativi.

In un tale contesto, il progetto di un secondo ponte sul Candiano, in corrispondenza di via Trieste, resta sullo sfondo: un’opera considerata strategica per la viabilità, dal costo stimato di circa 70 milioni di euro, ma per la quale al momento le risorse non ci sono. v.b.