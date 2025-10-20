Ravenna, nel canale di scolo spunta una cassaforte piena di fucili rubati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, sabato sera hanno rinvenuto a Borgo Masotti, in un canale di scolo, un armadio metallico blindato con all’interno sei fucili da caccia e altrettante canne di fucile, tutto materiale che l’estate scorsa era stato rubato da una casa di Sant’Alberto. Dopo alcuni riscontri investigativi, effettuati anche tramite i Carabinieri di Sant’Alberto, i militari hanno individuato subito il proprietario, al quale le armi sono state subito riconsegnate la domenica mattina seguente. L’uomo durante le operazioni di restituzione, nel ringraziare i militari dell’Arma, non ha nascosto la sua profonda commozione visto che alcuni fucili erano soprattutto un ricordo affettivo poiché appartenuti ai sui cari defunti.