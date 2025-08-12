Ravenna, nel 2026 i lavori nelle vie Marabina e Romea Vecchia

Per un importo complessivo di 200mila euro la Giunta di Ravenna ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di pavimentazione stradale nelle vie Marabina e Romea Vecchia, nella zona di Ponte Nuovo e Classe, il cui avvio è previsto ad inizio 2026. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare le prestazioni in termini di sicurezza e di percorribilità.

In particolare in via Marabina si prevede di sistemare il manto stradale dall’incrocio di via Romea Sud verso Lido di Dante per una lunghezza di circa 1 chilometro e 300 metri; in via Romea Vecchia si procederà intervenendo sui i tratti maggiormente danneggiati dall’incrocio con via Marabina verso l’abitato di Classe.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nella manutenzione delle strade – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Cameliani – con la recente riasfaltatura di numerosi tratti sia in città che nel forese, nella consapevolezza che la vastità del territorio comunale comporta ingenti investimenti e che alcuni interventi possono provocare disagi alla circolazione. Quello della cura e della sicurezza viaria sono temi sentiti dalla cittadinanza e la nostra risposta cercherà di essere costante e appropriata”.