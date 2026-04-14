Ravenna, nel 2025 un totale di 11,7 milioni di multe, 75 euro per abitante: quasi quattro volte di più rispetto a Forlì e Cesena

Ravenna, nel 2025, ha incassato 11,7 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.

Guardando alla graduatoria regionale dei comuni capoluogo di provincia, al primo posto si posiziona Bologna (27,2 milioni), seguita da Parma (14,7 milioni di euro), Modena (13,8 milioni di euro), Ravenna (11,7 milioni di euro), Rimini (9,9 milioni di euro), Ferrara (6,1 milioni di euro), Reggio nell’Emilia (5,8 milioni di euro), Piacenza (più di 5 milioni) e Cesena (3,4 milioni). Chiude la graduatoria regionale il comune di Forlì che ha incassato più di 3 milioni di euro.

Complessivamente, nel 2025, i comuni capoluogo emiliano-romagnoli analizzati hanno incassato oltre 100 milioni di euro, importo in aumento del 9% rispetto al 2024.

Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posizionano Modena e Ravenna, entrambe con 75 euro; seguono Parma (74 euro) e Bologna (70 euro).

Guardando ai comuni con meno di 3.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Sant’Agata sul Santerno che a fronte di 2.852 abitanti incassa più di 319mila euro; segue Bagnara di Romagna, 2.393 abitanti e quasi 116mila euro incassati.

Cattive notizie sul fronte dell’RC Auto: secondo l’osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi in Emilia-Romagna sono aumentati.