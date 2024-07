Ravenna, nei due giorni di sciopero dei lavoratori del porto anche volantinaggio e corteo

Due giorni di sciopero, a seguito del contratto scaduto da sei mesi e “perché gli investimenti in corso nel porto siano a vantaggio di molti e non di pochi”. E ora Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil annunciano, unitariamente, che durante la mobilitazione di domani e dopodomani, 4 e 5 luglio, sarà organizzato un presidio con volantinaggio e corteo, con tutti i lavoratori del porto. In ciascuna delle due giornate, ritrovo ore 7 nella sede di Sapir, via Antonio Zani 1, partenza corteo ore 8 dalla Sapir fino alla Docks Cereali e ritorno.