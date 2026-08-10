Ravenna, navi da crociera a emissioni zero: avanzano i lavori a Porto Corsini

Prosegue a passo spedito la transizione ecologica dello scalo marittimo con il completamento di una fase cruciale per il nuovo impianto di cold ironing al Terminal Crociere di Porto Corsini. I lavori avviati ad aprile lungo via Trieste, che hanno visto la posa e l’interramento delle tubazioni elettriche sotterranee, si fermano temporaneamente fino a metà settembre per evitare disagi alla viabilità estiva verso i lidi. In autunno le squadre torneranno al lavoro in un’area più ristretta per terminare le connessioni dell’opera, finanziata con 35 milioni di euro dal PNRR e con avvio previsto entro la fine dell’anno. Grazie a questo progetto le navi in sosta potranno spegnere i motori riducendo a zero le emissioni acustiche e gli inquinanti, alimentandosi direttamente con l’energia pulita prodotta dal maxi impianto fotovoltaico realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale nell’ex raffineria Sarom, un intervento che ha permesso al contempo di riqualificare ben 44 ettari di area industriale dismessa arricchendola anche con nuove zone boschive.