Ravenna, “Nati per leggere” compie 25 anni: sabato un flash mob in piazza del mercato

Sabato 23 novembre alle 10:30, in piazza del mercato (lato via Berlinguer) si svolgerà un flash mob per festeggiare i 25 anni di “Nati per leggere,” il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare. L’iniziativa, che fa parte degli eventi in occasione della settimana nazionale “Nati per leggere”, si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia ed è aperta a tutti i cittadini. Nel corso dell’incontro sarà distribuito un segnalibro ad ogni partecipante con la poesia di Bruno Tognolini che verrà letta ad alta voce.

Il progetto “Nati per leggere” è sostenuto dall’associazione culturale Pediatri, dall’associazione italiana Biblioteche e dal Csb centro per la Salute del bambino onlus e a Ravenna è promosso dall’Istituzione Biblioteca Classense in collaborazione con pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Inoltre, con la collaborazione della Cassa di Ravenna spa, fino al 27 novembre nelle vetrine di piazza del Popolo 30, sarà visibile al pubblico la mostra “25 anni di NpL a Ravenna città che legge”. La mostra espone i libri che hanno segnato i primi 25 anni del programma.

Infine proseguono gli appuntamenti del sabato nelle biblioteche del territorio per bambini e bambine fino ai 6 anni, a cura del gruppo di volontari Nati per Leggere. Queste letture, gratuite per le famiglie, durano circa un’ora. Gli appuntamenti in programma sono consultabili sul sito della biblioteca.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0544 482112 oppure tramite email: informazioni@classense.ra.it