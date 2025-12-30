Ravenna. Natale sicuro: i controlli serrati dei carabinieri per le festività

Il Natale a Ravenna è stato presidiato con un dispositivo di sicurezza straordinario messo in campo dal Comando Provinciale dei carabinieri. Un’operazione capillare che ha interessato l’intero territorio durante i giorni di festa, quando la città si riempie di persone tra shopping, mercatini e celebrazioni. L’obiettivo era chiaro: garantire la sicurezza di cittadini e visitatori nel periodo di massima aggregazione dell’anno.

Il piano ha visto scendere in campo il Nucleo Radiomobile insieme alle Stazioni territoriali, con pattuglie impegnate nel monitoraggio costante delle principali arterie stradali e del centro storico. Ma l’attenzione non si è limitata al traffico: i carabinieri hanno presidiato anche le zone considerate più sensibili, quelle dove il rischio di furti e scippi aumenta durante le festività. Centri commerciali, uffici postali e mercatini natalizi sono stati sorvegliati con pattuglie sia appiedate che motorizzate, per garantire una presenza visibile e rassicurante.

I risultati dei controlli confermano che l’operazione era più che necessaria. Tre giovani, un italiano e due stranieri, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, un fenomeno che durante le feste tende purtroppo ad aumentare. Ancora più grave la situazione nei pressi della stazione ferroviaria, dove un uomo di origine straniera è stato denunciato per aver disturbato i passanti, violando una misura di prevenzione che gli vietava di fare ritorno nel Comune di Ravenna.

Ma forse il caso più allarmante riguarda la sicurezza stradale. Un automobilista è stato fermato alla guida in orario serale con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente, un provvedimento inevitabile di fronte a un comportamento che mette a rechio la vita propria e altrui.

L’operazione dei carabinieri non si è limitata a questi episodi: durante i giorni di controllo sono stati verificati un numero elevato di persone e veicoli, nell’ambito di un’azione di prevenzione e repressione che ha riguardato reati contro il patrimonio, traffico di stupefacenti e violazioni del Codice della Strada.

E non è finita qui. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, estendendosi all’intera provincia ravennate. Un segnale chiaro che la sicurezza del territorio resta una priorità, dentro e fuori le festività. Perché un Natale sereno passa anche dalla certezza di potersi muovere e vivere la propria città senza timori.