Ravenna, nasconde nel suo garage un monopattino elettrico rubato: incastrato dal gps

I Carabinieri di Ravenna sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di una donna che aveva subito qualche ora prima il furto un monopattino elettrico del valore di circa 800 euro. I Carabinieri hanno rinvenuto il mezzo, grazie anche al segnale gps che aveva installato, in un garage nella disponibilità di un 47enne di origini straniere il quale, dopo non essere riuscito a giustificare il possesso del costoso monopattino, è stato denunciato alla locale Procura poiché ritenuto essere fortemente indiziato del reato di ricettazione. Il monopattino dopo alcuni accertamenti è stato poi restituito alla proprietaria.