Ravenna, muore anziano ciclista investito da una moto

RAVENNA - Un tragico incidente ha scosso la serata di venerdì a Ravenna. Intorno alle 22.25, sulla circonvallazione San Gaetanino, una moto Benelli ha investito un anziano in bicicletta. La vittima è Michele Montuschi, 96 anni, originario di Russi ma residente in via Frignani, noto per la sua abitudine di muoversi ancora in bici nonostante l’età. L’impatto, avvenuto all’altezza del civico 37, è stato violento. Secondo le prime ricostruzioni e alcune testimonianze, il 96enne si trovava nei pressi della linea di mezzeria quando è stato travolto dalla moto, condotta da un 30enne bolognese residente a Ravenna. L’anziano sarebbe apparso all’improvviso davanti al motociclista, forse nel tentativo di svoltare.

I soccorsi sono stati immediati: alcuni passanti hanno allertato il 118, che ha trasportato Montuschi d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Nonostante gli sforzi dei sanitari, l’uomo è deceduto poco dopo l’una di notte. Il motociclista, caduto a terra nell’impatto, è stato invece portato al pronto soccorso di Ravenna: non è in pericolo di vita. La polizia locale ha sequestrato la moto e avviato accertamenti, anche con l’ausilio di eventuali telecamere di sorveglianza. Il conducente è risultato negativo all’alcoltest. Informato il pubblico ministero di turno, Angela Scorza, che valuterà l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale.