Ravenna, multa da 155 euro per il parcheggio in centro: “Da giorni fioccano le contravvenzioni”

Un residente di via Fanti non ci sta. Dopo aver ricevuto in pochi giorni due multe da 155 euro, in zona a traffico limitato, ha deciso di scrivere al Corriere Romagna lamentando le sue criticità.

«Sono stato multato - racconta - perché la mia auto era parcheggiata a meno di 5 metri da un incrocio. Non è capitato solo a me, ma anche ad altri residenti. Vorrei segnalare che i posti auto disponibili per chi abita in centro storico sono davvero pochi, e da questo nascono le difficoltà nel trovare parcheggio. Sono stati concessi troppi permessi rispetto alla disponibilità degli spazi per le auto. Mi chiedo come mai nelle ultime settimane siano state fatte così tante multe».

Ai dubbi del residente, replica il comandante della Polizia municipale: «Non c’è alcun accanimento delle forze dell’ordine - spiega -. Sono in corso controlli normali che, a rotazione, interessano tutti i quartieri della città. Periodicamente, vengono inviati segnali di attenzione anche in zone particolarmente significative. Ricordiamo che via Fanti e le vie limitrofe sono a pochi passi dalla basilica di San Vitale, uno dei monumenti più importanti e visitati della città. A tal proposito, ci sono giunte diverse segnalazioni di cittadini che si sono lamentati per le soste delle auto al di fuori degli stalli consentiti».