Ravenna, “Moustache” cambia casa: il barbiere con il biliardo nella sala d’attesa

Dopo due anni e mezzo di attività in crescita, Moustache Barbershop cambia casa, ma resta in via Mazzini. Il negozio di Andrea Coppola si è trasferito in un locale più grande, di 250 metri quadrati, con dieci postazioni di lavoro, un’area d’attesa e persino un biliardo. L’inaugurazione è avvenuta martedì scorso, dopo un trasloco organizzato in pochi giorni, senza praticamente interrompere il servizio ai clienti. E per il giovane barbiere, 30 anni, napoletano di nascita ma ravennate di adozione, questo è soltanto un nuovo punto di partenza.
«Abbiamo chiuso il vecchio negozio sabato e iniziato a lavorare nel nuovo martedì. Siamo riusciti a completare il trasferimento in pochi giorni», racconta Coppola, che per il momento lavora insieme ad altri due barbieri, ma guarda già alla possibilità di ampliare la squadra. «Sto facendo diversi colloqui, ci sono tanti ragazzi che chiedono di lavorare qui. Il mondo della barberia sta esplodendo, è in grande crescita».