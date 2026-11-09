Ravenna, “Moustache” cambia casa: il barbiere con il biliardo nella sala d’attesa

«Abbiamo chiuso il vecchio negozio sabato e iniziato a lavorare nel nuovo martedì. Siamo riusciti a completare il trasferimento in pochi giorni», racconta Coppola, che per il momento lavora insieme ad altri due barbieri, ma guarda già alla possibilità di ampliare la squadra. «Sto facendo diversi colloqui, ci sono tanti ragazzi che chiedono di lavorare qui. Il mondo della barberia sta esplodendo, è in grande crescita».

Dopo due anni e mezzo di attività in crescita, Moustache Barbershop cambia casa, ma resta in via Mazzini. Il negozio di Andrea Coppola si è trasferito in un locale più grande, di 250 metri quadrati, con dieci postazioni di lavoro, un’area d’attesa e persino un biliardo. L’inaugurazione è avvenuta martedì scorso, dopo un trasloco organizzato in pochi giorni, senza praticamente interrompere il servizio ai clienti. E per il giovane barbiere, 30 anni, napoletano di nascita ma ravennate di adozione, questo è soltanto un nuovo punto di partenza.

Ha iniziato il suo percorso professionale frequentando un’accademia a Bologna per imparare il mestiere, mentre nel 2016 si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a lavorare come dipendente. Poi è arrivato il 2020, con la pandemia e la cassa integrazione, che hanno cambiato i suoi piani. «I costi per vivere a Milano erano troppo alti, anche condividendo un appartamento con altre persone, così ho deciso di tornare a casa». Al rientro ha dato una mano alla famiglia, proprietaria del ristorante-pizzeria A Cucina ’e Mammà, a Lido Adriano, e successivamente anche di un secondo locale con lo stesso nome, in piazza Kennedy. Per un paio di stagioni ha lavorato come cameriere, senza però abbandonare la sua vera passione. «Continuavo a praticare il mestiere di barbiere. Volevo tornare a farlo a tempo pieno».

Dopo un’esperienza al Barber Shop dell’Esp, Coppola ha deciso di mettersi in proprio. È nato così Moustache Barbershop, aperto in via Mazzini insieme a soci che gestiscono un’attività con lo stesso nome anche a Comiso, in Sicilia. Il lavoro, racconta, è cresciuto in modo progressivo, grazie alla qualità del servizio, al passaparola e alla presenza sui social. «Per prenotare un taglio da me bisogna aspettare almeno 15 giorni, ma anche i miei due colleghi sono molto bravi e hanno tanto lavoro».

Il nuovo spazio rappresenta un investimento per consolidare questa crescita. Oltre alle dieci postazioni, c’è un’area dedicata all’attesa, pensata per rendere più piacevole il tempo trascorso in negozio. In vendita ci sono anche felpe e magliette con il marchio Moustache. «La clientela è prevalentemente giovane, anche se non mancano clienti di tutte le età».

Coppola guarda anche al contesto in cui ha scelto di lavorare. Via Mazzini, osserva, «è una strada frequentata soprattutto al mattino, mentre nel pomeriggio, fino alle 18, il passaggio si riduce in modo sensibile. Negli anni, inoltre, diverse attività commerciali hanno abbassato le serrande». «Stiamo dando il nostro contributo perché la strada continui a essere viva», sottolinea.

Il prossimo traguardo è già chiaro: riempire tutte le postazioni del nuovo locale, aumentando anche il numero dei dipendenti. «Ci vorrà molto impegno, ma ci proveremo», conclude.