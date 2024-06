Ravenna, motociclista ferito in un incidente a San Bartolo

RAVENNA - Un giovanissimo motociclista è rimasto gravemente ferito questa sera, martedì 18 giugno, dopo un incidente stradale avvenuto in via Cella ( all’altezza del civico 326) tra le frazioni di San Bartolo e Santo Stefano. La Yamaha 125 sulla quale viaggiava si è scontrata , per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ravenna, con la parte posteriore di un furgone cassonato che procedeva lungo via Cella ed era in procinto di svoltare a sinistra. Il centauro, classe 2006, è stato trasportato in elicottero al Bufalini con un codice di massima gravità.