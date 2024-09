Ravenna, motociclista ferito in autostrada

BAGNACAVALLO Ha perso il controllo della propria moto, una Kawasaki di grossa cilindrata, mentre stava percorrendo l’autostrada A14 Dir, in direzione Ravenna, all’altezza della zona artigianale di Bagnacavallo. Scivolato sull’asfalto, il motociclista di giovane età è stato soccorso dall’elicottero del 118 e portato all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Sempre cosciente, ma sedato in quanto molto agitato, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Forlì, che ha diretto il traffico dopo che in pochi minuti si è formata una lunga coda.