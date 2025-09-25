Ravenna, mostra su Chagall: le delicate operazioni per fare entrare due grandi mosaici al Mar VIDEO

Dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, in occasione della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna ospita “Marc chagall e il mosaico”, una grande mostra dedicata ad uno dei più importanti maestri del ‘900. Un appuntamento unico nel suo genere che aprirà la kermesse dedicata al mosaico e che per tre intensi mesi, inviterà ad immergersi in una tecnica dalla storia secolare che non smette di affascinare.

Questa mattina sono in corso le complicate e delicate operazioni per introdurre al Mar due grandi e pesantissimi mosaici.

Si tratta due pezzi pesanti almeno 500 chilogrammi più l’imballaggio. Partendo da uno dei capolavori presenti nella collezione del museo, Le Coq bleu, la mostra ripercorre la carriera artistica del grande maestro attraverso i mosaici realizzati, i progetti e le collaborazioni con gli artisti e mosaicisti ravennati.