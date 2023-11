Ravenna, morto Romano Venturi, l’uomo di fiducia dei Ferruzzi

È morto a 85 anni Romano Venturi, uno degli uomini di fiducia della famiglia Ferruzzi e di Raul Gardini dagli anni ‘70 agli anni ‘90, a lungo ai vertici del Gruppo ravennate come responsabile del trading internazionale.

Nel dicembre del 1979 fu proprio Venturi ad accompagnare Serafino Ferruzzi, di cui era stato tra gli allievi prediletti, nel suo ultimo viaggio: il fondatore del colosso agroindustriale e il suo manager erano partiti insieme su un jet privato alla volta di Londra con due avvocati romani esperti in cause internazionali, per raggiungere Londra, dove era in discussione una vertenza che contrapponeva il Gruppo a Cargill, Dreyfuss e un consorzio di esportatori argentini.

