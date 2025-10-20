Ravenna, morto il 70enne investito durante la lite

Edi Giachi, il 70enne investito giovedì notte a Porto Corsini al culmine di una spedizione punitiva davanti alla sua abitazione in via 6 dicembre 1944, è morto oggi: l’uomo era arrivato all’ospedale Bufalini di Cesena già in coma e per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. Inevitabile l’aggravamento delle conseguenze sul piano penale per l’aggressore, il 37enne di origini napoletane Carlo Piccolo: arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, ora dovrà rispondere di quello che per la Procura (titolare del fascicolo è il pubblico ministero Angela Scorza) si configura come un omicidio volontario.