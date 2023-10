Ravenna, morte del dottor Molducci: la Corte d’assise dispone la perizia

Una perizia medico legale e tossicologica per chiarire le cause della morte del dottor Danilo Molducci e per risalire al quantitativo di farmaci nel sangue del defunto al momento del decesso. Compito non facile ma necessario, ad avviso della Corte d’assise, nell’ambito del processo che vede accusati di omicidio volontario il figlio del medico di base di Campiano, il 40enne di Castrocaro Stefano Molducci e la badante romena di 52 anni Elena Vasi Susma.

