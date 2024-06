Ravenna, morte del dottor Molducci: assolti figlio e badante

Doppia assoluzione per la morte del dottor Danilo Molducci. È il verdetto della Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna, che ha assolto il figlio Stefano Molducci e la badante romena Elena Vasi Susma. Questa mattina il Pm della procura di Ravenna, Angela Scorza, aveva chiesto la pena dell’ergastolo al termine della sua requisitoria per il 40enne figlio Stefano. Il 40enne di Castrocaro era accusato per il presunto omicidio del padre Danilo, medico di base di Campiano, morto in circostanze sospette il 27 maggio del 2021 all’età di 67 anni. Questa mattina il pm aveva invece chiesto l’assoluzione per la 52enne badante romena. Entrambi gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste.